Qué lugares visitar gastando muy poco

En la ciudad de Panamá encontramos lugares de esparcimiento a bajo costo o gratuitos para nacionales. El ingreso al Parque Natural Metropolitano, ubicado en la avenida Juan Pablo II, tiene un costo de B/. 2.00 para adultos nacionales y residentes; mientras que niños (de 3 a 17 años) y jubilados pagan B/. 1.00.

Este sitio es ideal para la observación de aves y el senderismo.

Por otro lado, el punto más alto de la ciudad es el Cerro Ancón, cuyo recorrido solo se puede realizar a pie. El ingreso es gratuito, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y en el trayecto podrás observar perezosos, venados, armadillos, tucanes, iguanas, mariposas, monos tití y ñeques.

Finalmente, en la Calzada de Amador, además de las vistas al Canal, los puentes y el Casco Antiguo, se encuentra el Centro de Visitantes Punta Culebra. El costo de entrada es de B/. 6.00 para residentes, y de B/. 3.00 para jubilados y menores de 13 años. El horario es de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y cuenta con senderos, acuarios de peces costeros y de agua dulce, un ranario y un mariposario, entre otras amenidades.