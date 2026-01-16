Cultura

Qué lugares visitar gastando muy poco

Panamá tiene sitios atractivos y económicos para recorrer sin salir de la capital

Promtur | Turistas disfrutando la belleza del Casco Antiguo.
Cudad del Saber | Personas en el parque de Ciudad del Saber.
Promtur | Dos jóvenes sentadas en el Parque Natural Metropolitano, una área protegida ubicada en la Ciudad de Panamá.
ML | Cerro Ancón.
ML | Punta Culebra, Amador.
Yalena Ortiz
16 de enero de 2026

En la ciudad de Panamá encontramos lugares de esparcimiento a bajo costo o gratuitos para nacionales. El ingreso al Parque Natural Metropolitano, ubicado en la avenida Juan Pablo II, tiene un costo de B/. 2.00 para adultos nacionales y residentes; mientras que niños (de 3 a 17 años) y jubilados pagan B/. 1.00.

Este sitio es ideal para la observación de aves y el senderismo.

Por otro lado, el punto más alto de la ciudad es el Cerro Ancón, cuyo recorrido solo se puede realizar a pie. El ingreso es gratuito, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y en el trayecto podrás observar perezosos, venados, armadillos, tucanes, iguanas, mariposas, monos tití y ñeques.

Finalmente, en la Calzada de Amador, además de las vistas al Canal, los puentes y el Casco Antiguo, se encuentra el Centro de Visitantes Punta Culebra. El costo de entrada es de B/. 6.00 para residentes, y de B/. 3.00 para jubilados y menores de 13 años. El horario es de martes a domingo, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., y cuenta con senderos, acuarios de peces costeros y de agua dulce, un ranario y un mariposario, entre otras amenidades.

Jardín Botánico y Parque Summit

ML | Ubicado en el sector de Gamboa, el Parque Municipal Summit tiene un horario de miércoles a domingo de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. La entrada es gratuita para niños menores de 5 años y personas con discapacidad. Panameños y residentes pagan B/. 2.00, mientras jubilados y estudiantes B/. 1.00.

Centro Turístico Mi Pueblito en Ancón

ML | Este complejo es una muestra de los asentamientos afroantillanos, interioranos e indígenas. Cuenta con tiendas de artesanías y restaurantes. Su horario es de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El costo de entrada para panameños y residentes, de 6 años en adelante, es de B/. 1.00.

Visita el edificio de administración

ML | El acceso al edificio de la Administración del Canal de Panamá no tiene costo para los nacionales. Quienes lo visiten pueden recorrer la primera planta, que destaca por su impresionante cúpula decorada con murales sobre la construcción de la vía, así como el sótano, donde está una cafetería.

El Museo de la Mola en el Casco Antiguo

ML | Ubicado en la calle José D. de la Obaldía, el Museo de la Mola (MuMo) permite a sus visitantes apreciar la riqueza cultural de este arte textil. El ingreso es gratuito bajo el siguiente horario: de martes a viernes de 10:00 a.m. a 4:30 p.m., y fines de semana de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. (Cerrado los lunes).

