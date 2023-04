¡Quiere incursionar en la televisión!

Fernando Sánchez, mejor conocido como fersanx1294, nunca imaginó una carrera en la comedia, pero hoy es uno de los personajes panameños que más risas arrebata en las redes sociales, por sus imitaciones.

“Yo era serio, aunque eso se me daba... Yo era el que imitaba a la maestra o a mi jefa para molestar. Sin embargo, nunca estuvo en mis planes hacerlo de una modo más profesional, masivo”, reveló Sánchez.

Famoso por los audios que dobla en TikTok de madres desesperadas y personalidades como Lorena Castillo, habilitó hasta un chat de WhatsApp para recibir las sugerencias de sus seguidores. “La verdad, al trabajar con marcas he tenido que filtrar estos materiales; me he abstenido de utilizar los que dicen muchas vulgaridades y es que no tienen que ser obscenos para dar mucha risa”.

Su futuro

Contrario a lo que podrían pensar sus fans, quedarse en este ámbito para siempre no es lo que quiere. “En el futuro me veo en la televisión, pero la comedia se quedaría en mi cuarto y en TikTok. Mi sueño es lograr ser presentador de algún proyecto”, confesó el influencer con más de 107 mil seguidores.