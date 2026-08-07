Rapder y Cehzar llegan a Panamá para impulsar la cultura del freestyle en Batalla de Guerreros

Panamá se convierte en el epicentro del rap latinoamericano con la llegada del mexicano Rapder y el costarricense Cehzar. Ambos referentes internacionales participarán como jurados estelares en la esperada competencia “Batalla de Guerreros”.

El evento se celebrará este sábado 8 de agosto en el Salón Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá. Las puertas abrirán a las 4:00 p.m., y las primeras actividades en tarima darán inicio a las 5:00 p.m., con entrada completamente gratuita.

Los asistentes podrán disfrutar de una exhibición especial donde el campeón del torneo tendrá la oportunidad de medirse directamente con estas dos grandes figuras de la improvisación. La producción del evento está a cargo de CO.X Studios, proyecto creado por Rebel Mike.

Rapder destaca en la escena hispanohablante por su trayectoria y dominio escénico, mientras que Cehzar se ha consolidado gracias a su técnica y profundidad lírica. Su presencia busca impulsar con fuerza el talento urbano local.

Los interesados en asistir pueden descargar sus boletos a través de la plataforma mievento.com, buscando el nombre del evento. Se recuerda que los menores de edad podrán ingresar al recinto acompañados por un adulto responsable.