Rapero argentino Khea regresa revitalizado a la música con Eclipse

El rapero argentino Khea está de regreso en la música con el estreno del sencillo “Eclipse”, un tema que surge después de luchar por varios meses contra los “demonios” de la depresión.

“Decidí buscar un nuevo norte en mi vida y en mi carrera y con este proyecto doy el primer paso. Esta canción es para aquellos que están en busca de su camino, para aquellos que iluminan la oscuridad, para darle espacio a la verdadera luz”, explicó el joven cantautor.

Con esta canción -agregó- “les quiero mandar mis energías y decirles que no están solos, que sus almas los guían a su propio destino. Yo estuve así mucho tiempo, sin saber qué hacer de mi vida, a veces hasta sin ganas de levantarme, eclipsado por mi mente, por el sistema que a veces te arrastra, por la ansiedad que hoy padecemos muchos de nosotros”.

“Está bien darse un respiro, está bien estar mal, se vale estar encerrado en tu cuarto luchando contra tus demonios... siempre y cuando te prometas ser un guerrero y salir de ahí más fuerte y con más sabiduría para seguir viviendo”, afirmó Khea.

El lanzamiento de “Eclipse” se da después de anunciar su regreso con un enigmático trailer que se estrenó en cines en España y Argentina, y en el Festival Lollapalooza en Buenos Aires.

La canción que sale bajo el sello de Young Flex/Interscope Records, inicia con un sonido melancólico a través de unos acordes de guitarra profundos hasta llegar a un rock poderoso que se extiende a lo largo de toda la canción.

El tema fue compuesto por Khea durante uno de los momentos más difíciles de su vida en donde su salud emocional estaba comprometida. Sin embargo, la música ha sido una forma de catarsis y desahogo para el artista.

A través de la letra, expresa un sentimiento de incertidumbre en el que estaba viviendo cuando estaba atravesando la depresión en donde no se reconocía frente al espejo, no había luz en su vida y sentía que nada tenía sentido en ese momento.

El ‘eclipse’ es una metáfora de cómo todos estos sentimientos negativos apagaron su luz. Es un tema para reflexionar sobre los momentos más difíciles de las personas.

Con más de 8 mil millones de reproducciones entre su catálogo musical y 9 millones de oyentes mensuales en Spotify, Khea ha colocado el nombre de Argentina en alto con varios lanzamientos importantes.

Entre ellos figuran “Ayer Me Llamó Mi Ex Remix” junto a Prince Royce, Natti Natasha y Lenny Santos, tema que marcó tendencia #1 en varios países de Latinoamérica, se ha colocado en el Top 50 en la lista GlobalExcl. U.S. de Billboard y Top 100 en la lista Global 200 de Billboard.

Además, sus temas “Wacha” junto al también cantante argentino Duki, que debutó #5 en la lista Top Debut Songs Global de Spotify y marcó tendencia #1 en YouTube de 12 países de Latinoamérica, “Te Necesito” junto a la cantautora argentina María Becerra.