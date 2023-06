Realizan feria inmersiva para orientar a jóvenes a escoger su carrera y centro universitario en el extranjero.

Este sábado, 24 de junio, se realizará por segundo día consecutivo la feria inmersiva de educación “The U for You Experience 2023”, dirigida a orientar a los jóvenes a seleccionar un centro universitario en el extranjero y a recibir una guía personalizada, si todavía no saben qué quieren estudiar.

La actividad se desarrollará en el Hotel Megapolis, en Multicentro, de 3:00 a 8:00 p.m., en donde congregan a 21 universidades y conexiones para más de 150 centros educativos con temáticas variadas. La oferta académica va desde los 8 años hasta el nivel de maestría y postgrados.

Ariadna Silva, miembro de The U for You, explicó que se dieron cuenta que antes realizaban una feria tradicional, en la que entregaban a los chicos información de diferentes carreras y centros de estudio, pero “muchos no sabían qué hacer con todos los folletos que recibían y se sentían más perdidos al llegar a sus casas. Entonces decidimos hacer algo diferente. Qué hagas un stop en tu vida, te cuestiones qué es lo que estás sintiendo y desde dónde estás escogiendo lo que quieres estudiar, si es por presión de los amigos, lo que dicen tus padres o porque genuinamente estás conectado con ese propósito”.

Menciona que tienen disponible la asesoría de un psicólogo para aquellos chicos que aún no tienen claro cuál es la carrera que quieren seguir. “Primero él te cuenta su historia y cómo escogió su carrera y por qué hace lo que hace. Hablando de la importancia de encontrar un propósito y desde el propósito seleccionar la carrera de tu vida”, precisó Silva.

De ahí, les desarrolla un cuestionario que encuentran en un “pasaporte” que se les da en la entrada y tienen un espacio para que las respondan; cuando terminan, pasan a la siguiente fase de la feria, que es donde están los representantes de las diferentes universidades.

Explica que los asistentes pueden interactuar con los diferentes embajadores y conocer los planes de estudio, formas de pago, facilidades y demás. “No hay becas completas, pero muchas de las instituciones ofrecen becas parciales, con algunas condiciones y descuentos, dependiendo del programa que estás tomando. The U for You te ayuda a que armes tu plan para estudiar en el extranjero y te orienta en todo el camino para que eso pueda pasar. Mucha gente no sabe o piensa que es muy difícil, pero no es tan complicado. Justamente tenemos un servicio gratuito de Education Manager, una persona que te lleva de la mano y te guía sobre qué tienes que hacer para estudiar afuera, desde hacer el presupuesto, si necesitas visa, hasta dónde vas a vivir”, relató Silva.

La entrada a la feria es gratuita, sin embargo, las personas deben reservar en el sitio web www.theuforyou.com.

Además de la actividad en la ciudad capital, el lunes 26 de junio tendrán una feria en Los Santos y el martes 27, en el Hotel Ciudad de David, en Chiriquí. En ambas fechas tendrán un taller especial que tiene un costo de $25 y dura una hora para quienes estén interesados, si no, solo puede entrar al evento ferial de forma gratuita.

Experiencias

Algunos de los jóvenes que están estudiando en otros países o que pronto viajarán para emprender su meta de capacitarse en el extranjero, forman parte de este proyecto y conversan con los asistentes sobre su experiencia.