Reclusa del Cefere le hizo un traje a Sandra Sandoval

l ritmo de la “Gallina Fina”, la cantante típica Sandra Sandoval hizo una emotiva visita al taller de costura Integrarte en el Centro Femenino de Rehabilitación ‘Cecilia Orillac de Chiari’ (Cefere), donde se le confeccionó un hermoso vestido azul, elaborado a mano por una privada de libertad, dio a conocer el Ministerio de Gobierno.

La prenda fue realizada a mano por la reclusa Otilda Espinosa, quien trabaja en este taller que forma parte del proceso de resocialización de las internas, detalló el informe.

De acuerdo con la entidad, durante su recorrido, Sandra Sandoval expresó su admiración por el talento que vio en las internas “aquí hay demasiado talento y eso que no he visitado otros departamentos; quiero que todos los trajes me los hagan aquí”, indicó emocionada la cantante, quien manifestó que le encanta la costura “me la pasó remendando”, sonrió.

Por su parte, Otilda Espinosa compartió su satisfacción por haber confeccionado el vestido, expresando que no sabía que era para la cantante, pero que había puesto todo su esfuerzo en el trabajo “estoy agradecida por la oportunidad; la verdad no sabía que era para ella (Sandra), en la noche le metí mente y no he dormido... todo fue cosido a mano”.

La directora del Cefere, Johana Ortega, detalló que aprovechó la visita para mostrarle a la tipiquera las diversas actividades que realizan las privadas de libertad en el taller, que incluyen costura, bordado y otras labores, además, Sandra tuvo la oportunidad de conversar con las internas en uno de los hogares del centro, un momento que fue apreciado por las participantes.

Por su parte, la empresaria Valerie Santiago, de Human Design Panamá, resaltó la energía positiva que transmite Sandra Sandoval, lo cual motiva a las internas a seguir adelante en su proceso de rehabilitación y a poner su talento al servicio de la comunidad.

De la entidad revelaron que la visita fue posible gracias a la coordinación de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), la empresaria Valerie Santiago y la dispensa de Marifer.