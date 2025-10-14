Regresan a la Fiesta del Mundo

ML | La banda ‘Doble Sentido’ se prepara para su regreso a Panamá, donde participarán en la Fiesta Alrededor del Mundo, que será el 29 de octubre en el Centro de Convenciones Megápolis. Los integrantes expresaron su emoción por formar parte de un evento multicultural y solidario, donde cantarán varios temas de nacionalidades: México, Colombia, España, Venezuela y clásicos panameños.

Además, trabajan en nuevos proyectos, y presentarán su reciente lanzamiento “Siempre Serás Tú”, una bachatita que esperan que los fans disfruten y bailen. Expresaron que están pensando en colaboraciones con artistas de Panamá.

Doble Sentido considera Panamá su segunda casa, donde siempre han recibido el apoyo cálido de su público.