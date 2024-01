Revista Time revela las 10 mejores canciones del 2023

Ella Baila Sola de Baila Sola, de Peso Pluma y Eslabón Armado, reconocida como Mejor Canción del Año en los Premios Billboard de la Música Latina, es el único tema en español en la lista de las 10 mejores canciones del 2023, publicada por la revista Time.

La prestigiosa revista Time seleccionó el Top 10 de los mejores lanzamientos musicales de los últimos 12 meses, en la que aparecen temas muy conocidos y bailables como Padam Padam de Kylie Minogue o My House de Beyoncé.

Ranking de los 10 mejores estrenos del 2023

1. Olivia Rodrigo - ‘bad idea right?’

2. Victoria Monét - ‘On My Mama’

3. Beyoncé - ‘My House’

4. Peso Pluma and Eslabon Armado - ‘Ella Baila Sola’

5. Kylie Minogue - ‘Padam Padam’

6. Fall Out Boy - ‘So Much (For) Stardust’

7. English Teacher - ‘Nearly Daffodils’

8. Miranda Lambert and Leon Bridges - ‘If You Were Mine’

9. Gina Birch - ‘I Play My Bass Loud’

10. Peggy Gou - ‘(It Goes Like) Nanana’