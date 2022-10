Rihanna lanza “Lift Me Up”, parte del soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever

Por fin, Rihanna ha vuelto a la música con “Lift Me Up”, el sencillo principal de la Banda Sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever.

El ícono global, diseñadora, emprendedora, filántropa y autora de sencillos digitales con más ventas de todos los tiempos – hace su muy esperado regresó musical, que ya está disponible en las plataformas de descarga.

“Lift Me Up” es un tributo a la extraordinaria vida y el legado de Chadwick Boseman escrita por Tems, el ganador del Oscar Ludwig Göransson, Rihanna y Ryan Coogler, que encabeza la próxima banda sonora Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspired By, disponible el 4 de noviembre vía Roc Nation Records/Def Jam Recordings/Hollywood Records, informó Universal Music.

La banda sonora está producida por Ryan Coogler, Ludwig Göransson, Archie Davis y Dave Jordan. The Black Panther: Wakanda Forever -Original Score, compuesta y producida por Ludwig Göransson, estará disponible el 11 de noviembre a través de Hollywood Records.

El lanzamiento de “Lift Me Up” marca el comienzo de la próxima era de la icónica carrera de Rihanna y sale a través del sello Westbury Road de Rihanna en asociación con Roc Nation, Def Jam Recordings y Hollywood Records.

En Black Panther: Wakanda Forever de Marvel Studios, uno de los eventos cinematográficos más esperados del año, Queen Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y el Dora Milaje (incluida Florence Kasumba) lucha para proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del rey T’Challa.

Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por abrazar su próximo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman) y forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda. Presentando a Tenoch Huerta Mejía como Namor, rey de una nación submarina oculta, la película también está protagonizada por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena y Alex Livinalli.

Black Panther: Wakanda Forever, dirigida por Ryan Coogler y producida por Kevin Feige y Nate Moore, se estrena en los cines de EE. UU. el 11 de noviembre de 2022.