Rock habla de Smith

ML | Chris Rock grabó para a Netflix un nuevo especial llamado “Indignación selectiva”, en el cual abordó temas de racismo, sus amores pasados, la bofetada del Óscar de Will Smith.

“Voy a intentar hacer un programa esta noche sin ofender a nadie. Voy a intentarlo lo mejor que pueda, porque nunca se sabe a quién puede provocar”, aseguró la estrella, al abrir su espectáculo desde Baltimore, agregando: “la gente siempre dice que las palabras duelen... cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un golpe en la cara”.

Mas adelante dijo “todos saben lo que me pasó, recibir una bofetada de Suge Smith. Todavía me duele. Tengo ‘Summertime’ sonando en mis oídos. Pero no soy una víctima, cariño. Nunca me verán en Oprah o en Gayle llorando... Recibí ese golpe como Pacquiao” y sostuvo “me encanta Will Smith, de toda la vida. He apoyado a Will Smith toda mi vida... ahora veo ‘Emancipation’ solo para ver cómo le dan una paliza”.