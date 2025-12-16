Rusia declara "indeseable" al medio alemán Deutsche Welle

Rusia declaró "indeseable" al medio alemán Deutsche Welle, prohibiendo sus actividades en el país, en un contexto de fuertes tensiones entre Moscú y Berlín por el conflicto en Ucrania, según una lista consultada por AFP.

Deutsche Welle (DW), la radiotelevisión internacional alemana que también emite en ruso, figura en la lista del Ministerio de Justicia de "organizaciones indeseables".

Este medio financiado por el Estado alemán ya había sido declarado en 2022 "agente del extranjero" en Rusia, otra clasificación que impone grandes restricciones al funcionamiento de los medios afectados.

La oficina de DW en Moscú fue cerrada ese mismo año.

Tras informaciones la semana pasada sobre la intención de Rusia, Deutsche Welle ya denunció un "nuevo intento de silenciar a los medios libres".

El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, consideró por su parte que esta decisión demuestra que "el poder ruso teme a la información independiente, especialmente sobre la guerra de agresión contra Ucrania".

Esta decisión se produce en medio de tensiones con Berlín, uno de los principales apoyos a Ucrania dentro de la Unión Europea.

La semana pasada, el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, comparó al presidente ruso, Vladimir Putin, con Hitler, asegurando que su objetivo era "restaurar la antigua Unión Soviética dentro de sus fronteras".