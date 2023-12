$!Sacerdotes celebran su vida

Es el mes de diciembre en el que la mayor cantidad de curas pertenecientes a la Arquidiócesis de Panamá realizaron su ordenamiento sacerdotal, 29 religiosos, algunos con más de 40 años de servicio.

El sacerdote Alejandro Goulbourne se encuentra en la lista, 14 de diciembre realizó la ceremonia. “Antes cuando finalizaba el año escolar se realizaba la ordenación, por eso que existen muchos aniversarios para este mes”, explica el clérigo.

Goulbourne se ordenó el día de San Juan de la Cruz y ha trabajado, desde entonces, en la Arquidiócesis de Panamá. Ha sido responsable, en primera instancia, de la parroquia de Torrijos- Carter, donde estuvo cinco años; luego la de Santa Ana y Cristo Redentor, en San Miguelito. La parroquia de San Pedro, de Juan Díaz, por 11 años, y actualmente Nuestra Señora de Lourdes, en Carrasquilla. “Doy gracias a Dios por el llamado”, afirmó.

Por su parte, el sacerdote Adonaí Cortes, director de la Casa Ave. María, explica que se decidió por el día 27 de diciembre porque es muy devoto de la Sagrada Familia.

“Yo me ordené a los 25 años y tengo 58 años. He trabajado por más de 20 años con grupos indígenas porque me han enseñado mucho”.