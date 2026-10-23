Sacha Baron Cohen resucita a “dinosaurio problemático” en “Ali G: Kién Ez Yo?”

Con “Ali G: Kién Ez Yo?”, el actor británico Sacha Baron Cohen está de vuelta a la comedia de guerrilla, el género que le dio fama global. Pero esta vez su personaje ha sido recibido con críticas.

La cinta, que marca además su debut como director, resucita a Ali G, quien nació en un segmento de la televisión británica y protagonizó la serie “Da Ali G Show”, en la que el impostor blanco asiduo al hip-hop y al reggae entrevistaba a figuras públicas como Donald Trump o Buzz Aldrin.

El falso documental sigue al personaje con llamativos atuendos y cadenas doradas en busca de una segunda oportunidad en la televisión al descubrir que necesita dinero porque su novia Julie (Morgana Robinson) está embarazada.

En un intento de mostrar la polarización actual, Baron Cohen interpreta además a su némesis, el Dr. Nira Cain-N’Degeocello, un profesor tan a la izquierda que “hace a Alexandria Ocasio-Cortez parecer MAGA”, y al coronel Morad, en el extremo opuesto.

Pero para algunos, Ali G es un apropiador cultural quedado en el pasado.

“La película tiene algunas risas aisladas, pero es lenta y torpe, y mucho menos ‘relevante’ de lo que cree” su autor, reseñó Variety.

“La gracia de Ali G era que se trataba de un blanco que iba de entendido sin tener ni idea (...) Su faceta más divertida era la de comparsa en programas de entrevistas”, agregó la publicación.

Baron Cohen se dijo consciente del cambio de los tiempos, y defendió que fue eso lo que lo inspiró a desempolvar el personaje.

“Resucité a Ali G porque es un dinosaurio problemático”, dijo el actor en una rueda de prensa.

“Parecía que era el momento perfecto de traer a un personaje que se había quedado en los 2000 (...) Quería mostrar cómo la sociedad se ha polarizado”, añadió.

Hace veinte años, Baron Cohen utilizó “Borat: El segundo mejor reportero del glorioso país Kazajistán viaja a América” como espejo sociológico para desenmascarar algunos prejuicios en la sociedad estadounidense.

Su trabajo ha sido comparado con el del realizador Nathan Fielder, cuyo documental “You Can See Everything” sobre la expromesa de la biotecnología Elizabeth Holmes debutó la semana pasada conquistando a la crítica y a la taquilla.

Baron Cohen elogió a Fielder y dijo que el comediante “ha hecho algo completamente diferente”.

- “Más rico que Elon” -

El actor de 55 años llegó al estreno de “Ali G: Kién Ez Yo?” en Los Ángeles en personaje.

De amarillo, de la cabeza a los pies, el hombre se bajó de un descapotable junto a Julie e interpretó “Más rico que Elon” (Richer Than Elon), con la que satiriza al directivo de SpaceX, el hombre más rico del mundo.

Ali G dijo a AFP que “el mundo se ha ido a la mierda. Ya sabes, hay guerras, está lo del Covid, la gente escucha a Ed Sheeran más que antes. Coldplay aún existe, es... bastante deprimente”.

En la rueda de prensa de esta semana, Baron Cohen, ya sin cadenas y capas, defendió la sátira como el formato por excelencia para “plantear temas de debate” en la sociedad.

“Estamos en un momento realmente peligroso para la sociedad, en el que un puñado de multimillonarios controla la información que se difunde, y las sociedades, y las democracias en particular, dependen de hechos compartidos”, comentó Baron Cohen.

“Estamos pasando a estas autocracias que se sustentan en mentiras compartidas, y ahora tenemos la inteligencia artificial. ¿Quién decide qué información se introduce en ella?”