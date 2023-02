Saldaña: la fantasía del folclore

Oriundo de la Santo Domingo de Chiriquí, Mario Saldaña es un artista plástico que ha logrado fusionar el arte abstracto con el folclore panameño y su trabajo se puede apreciar decorando las paredes de comercios y casas de países de Latinoamérica, Europa y Asia, pero también en cuadernos, ropa, gorras, tasas y un sinfín de objetos que retan la imaginación.

“Mi arte es costumbrista. Yo fusioné los abstractos con el folclore. Costumbrismo panameño en un mundo de fantasía. Imaginar más, que es lo que ha funcionado mucho en la juventud, por ello me cuido mucho de no dar mala información, por ello me he educado y aprendido del folclore, aunque le doy mi estilo a cada obra mezclando polleras con molas, razas o colocando marcas en los rostros. Trato que una pollera tenga todo tipo de los elementos certeros, respetando la tradición panameña”, explica quien se apoyó en Stephanie Alemán, nieta de la profesora Elisa de Céspedes, para nutrirse.

Actualmente maneja un emprendimiento en el que vende diversos artículos decorados con arte.

“Todos los días no se vende un cuadro y empecé con otros objetos. Los mostré en redes sociales, pero vino a tener mayor auge en la pandemia, porque estaba todo cerrado, pero la gente quería regalar algo”, revela el pintor de 46 años, que en 10 años ha realizado 18 exposiciones.