Cultura

Salsa con historia y presente: Grupo Niche, finalista en los Billboard Latinos

El legendario Grupo Niche.
Notistarz
11 de septiembre de 2025

El legendario Grupo Niche, es finalista en la categoría Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo en los prestigiosos Premios Billboard de la Música Latina, lo que significa una demostración de su grandeza, vigencia y poder de convocatoria en la música tropical

Este reconocimiento reafirma a Niche no solo como un referente histórico, sino como una fuerza viva que sigue marcando la pauta y defendiendo con orgullo el lugar de la salsa colombiana en la escena mundial.

Fundado en 1979 en Bogotá por el maestro Jairo Varela, Grupo Niche no es únicamente una orquesta: es un símbolo universal de identidad, sabor y excelencia musical, considerado por muchos como la agrupación más importante en la historia de la salsa colombiana.

Hoy, bajo la dirección musical de José Aguirre y la dirección general de Yanila Valera, la institución mantiene intacta la esencia heredada de su fundador, sumándole frescura, innovación y un sonido inconfundible que continúa conquistando generaciones en todos los continentes.

La trayectoria del grupo está marcada por hitos que definieron un género y cambiaron la historia de la música latina. Álbumes como Cielo de Tambores (1990), incluido por Billboard entre los 50 discos esenciales de la música latina de los últimos 50 años, y clásicos inmortales como “Cali Pachanguero”, “Una Aventura” y “Gotas de Lluvia”, se convirtieron en himnos universales de la salsa.

El Grupo Niche ha reafirmado su lugar en la élite con distinciones de talla mundial: un GRAMMY y un Latin GRAMMY por el álbum 40 (2020–2021) y, en 2023, un nuevo Latin GRAMMY por Niche Sinfónico, grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Colombia.

Este hecho en los Billboard Latin Music Awards se suma a otras distinciones previas en estas ceremonias, donde la agrupación ha sido reconocida como referente del género tropical y ha tenido presentaciones memorables en el escenario de la gala.

Este nuevo reconocimiento reafirma la vigencia del grupo y su capacidad de conectar con distintas generaciones en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Los Premios Billboard de la Música Latina, una producción de Telemundo y MBS Special Events, son los únicos que honran a los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina, según las reconocidas listas semanales de Billboard. El prestigioso evento tendrá lugar en Miami, Florida y se transmitirá en vivo por Telemundo el jueves, 23 de octubre a las 8:00 p.m.

