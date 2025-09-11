Salsa con historia y presente: Grupo Niche, finalista en los Billboard Latinos

El legendario Grupo Niche, es finalista en la categoría Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo en los prestigiosos Premios Billboard de la Música Latina, lo que significa una demostración de su grandeza, vigencia y poder de convocatoria en la música tropical

Este reconocimiento reafirma a Niche no solo como un referente histórico, sino como una fuerza viva que sigue marcando la pauta y defendiendo con orgullo el lugar de la salsa colombiana en la escena mundial.

Fundado en 1979 en Bogotá por el maestro Jairo Varela, Grupo Niche no es únicamente una orquesta: es un símbolo universal de identidad, sabor y excelencia musical, considerado por muchos como la agrupación más importante en la historia de la salsa colombiana.

Hoy, bajo la dirección musical de José Aguirre y la dirección general de Yanila Valera, la institución mantiene intacta la esencia heredada de su fundador, sumándole frescura, innovación y un sonido inconfundible que continúa conquistando generaciones en todos los continentes.

La trayectoria del grupo está marcada por hitos que definieron un género y cambiaron la historia de la música latina. Álbumes como Cielo de Tambores (1990), incluido por Billboard entre los 50 discos esenciales de la música latina de los últimos 50 años, y clásicos inmortales como “Cali Pachanguero”, “Una Aventura” y “Gotas de Lluvia”, se convirtieron en himnos universales de la salsa.

El Grupo Niche ha reafirmado su lugar en la élite con distinciones de talla mundial: un GRAMMY y un Latin GRAMMY por el álbum 40 (2020–2021) y, en 2023, un nuevo Latin GRAMMY por Niche Sinfónico, grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Colombia.

Este hecho en los Billboard Latin Music Awards se suma a otras distinciones previas en estas ceremonias, donde la agrupación ha sido reconocida como referente del género tropical y ha tenido presentaciones memorables en el escenario de la gala.

Este nuevo reconocimiento reafirma la vigencia del grupo y su capacidad de conectar con distintas generaciones en América Latina, Estados Unidos y Europa.

Los Premios Billboard de la Música Latina, una producción de Telemundo y MBS Special Events, son los únicos que honran a los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina, según las reconocidas listas semanales de Billboard. El prestigioso evento tendrá lugar en Miami, Florida y se transmitirá en vivo por Telemundo el jueves, 23 de octubre a las 8:00 p.m.