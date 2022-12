¡Salsa en el Panamá Jazz Festival!

Los 20 años del Panamá Jazz Festival serán celebrados a lo grande, del 16 al 21 de enero de 2023.

Clínicas, conciertos y el XI Simposio Latinoamericano de Musicoterapia volverán a realizarse desde diversos puntos, como el Centro de Convenciones Atlapa, Ciudad del Saber, Plaza V Centenario y el Wyndham Panama Albrook Mall Hotel & Convention Center.

Chucho Valés, Erika Ender, Catherine Russell, Danilo Pérez, John Patitucci y Brian Blade fueron confirmados como artistas estelares de esta edición.

Además, se contará con la participación de instituciones educativas de alto prestigio como el Berklee College of Music y su Berklee Global Jazz Institute, New EnglandConservatory, New York Jazz Academy, y el Conservatorio de Santiago de Chile.

Este año, el gran cierre del festival ha sido encargado al icónico salsero Gilberto Santa Rosa, confirmó Panama Jazz Productions, la casa productora del evento.

Santa Rosa visitó el país en septiembre pasado y aprovechó para hablar de su cercanía con los artistas canaleros y las causas benéficas que lo identifican.

“Me siento bien aquí, siempre me dan cariño desde que llego al aeropuerto; me encanta venir. Hay buena vibra, el público es hospitalario y tiene esa manera de hacerte como sentir parte del país”, dijo en aquella ocasión.

Boletos en preventa en el sitio www.panamajazzfestival.com.