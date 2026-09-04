Samy y Sandra Sandoval llegan otra vez a Roblox

m.salomón | La música típica panameña volverá a sonar en Roblox este viernes 4 de septiembre, a las 8:00 p.m., donde se realizará un segundo baile virtual con la música de Samy y Sandra Sandoval en Bajo Mundo, dentro de la plataforma de videojuegos. La actividad también contará con la participación de un artista sorpresa.

La nueva jornada llega luego del éxito del primer encuentro, celebrado el pasado 28 de agosto y transmitido en vivo por TikTok, que rápidamente captó la atención de los seguidores de los “Patrones de la Cumbia”.

Sandra Sandoval también se mostró entusiasmada con esta nueva cita virtual y, a través de un video, contó que ya se encuentra practicando los pasos para el baile. “Ya estoy lista practicando los pasos para el viernes. Cámbienme la ropa, que yo ahí parecía de Texas. ¡Cómo gozo!”, expresó entre risas la cantante.