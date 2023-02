Santeña investiga los enigmas de la telecomunicación

Yessica Sáez es una ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que a sus 35 años ha recibido importantes reconocimientos como: el premio “Joven Profesional sobresaliente” de Latinoamérica de la Sociedad de Comunicaciones del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), una de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica, Forbes 2022 y “Member at large” del Women in Communications Engineering.

“Desde muy pequeña supe que quería ser ingeniera. Mi hermano es ingeniero civil y ha sido siempre mi fuente de inspiración. Me gustaron las telecomunicaciones desde que la UTP visitó mi colegio promocionado las carreras y explicaron el contenido y el campo laboral”, easegura la también docente universitaria.

La coordinadora del grupo de Sistemas Inteligentes Aplicados a la Sociedad del Centro de Azuero de la UTP es autora de más de 40 publicaciones, un amor por la investigación que surgió tras su doctorado en ingeniería eléctrica en Texas A&M University, becada por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“Hay muy poco interés en las telecomunicaciones, sobre todo luego de la pandemia. Se debe invertir más tiempo y fondos en la promoción y divulgación de las carreras y su importancia. Programas que estimulen el interés por las carreras STEM (campamentos, talleres etc.), tanto en la capital como en las provincias, orientar a los maestros y padres para que sepan estimular el pensamiento crítico y creativo en los chicos”, expresa.

Sobreviviente de cáncer de mama, esta santeña subraya la falta de infraestructura para atención.

“Siendo paciente de cáncer les puedo decir que el Instituto Oncológico no tiene la capacidad para atender a los miles de pacientes. No hay espacio. Y esto no tiene nada que ver con el personal ni con la maravillosa atención”, dice.