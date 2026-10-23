$!Santeños cambian la fiesta y carretas por la solidaridad

La tradicional celebración del 10 de noviembre tendrá un enfoque distinto este año para seis organizaciones cívicas santeñas, que decidieron suspender sus desfiles de carretas y unir esfuerzos para llevar ayuda humanitaria a las familias afectadas por el sismo en la provincia de Los Santos.

Jorge Aquiles Domínguez, presidente de la Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito, explicó a Metro Libre que la actividad contará con la participación de la Unión Santeña de Juan Díaz, la Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito, el Comité 10 de Noviembre de Gatuncillo, el Comité 10 de Noviembre de Nuevo Chorrillo, el Comité Cívico y Cultural 10 de Noviembre de La Chorrera y la Asociación Cívica de Santeños de Capira.

“Cada agrupación está estableciendo contacto con personas de las comunidades que sirven de enlace para coordinar las entregas. No queremos limitarnos a dejar las donaciones en centros de acopio o juntas comunales, sino llegar directamente a las familias, de casa en casa y de puerta en puerta”, indicó.

Con respecto a las críticas recibidas por la cancelación del evento, declaró que “somos santeños que hemos emigrado a la capital y a otros puntos del país, pero seguimos teniendo familiares, amigos, vecinos y paisanos en Los Santos. Sentimos que este es el momento de ser recíprocos y brindarles apoyo”.

En tanto, Sheila Chen Ayala, de la Asociación de Santeños de Juan Díaz, reveló que la actividad de coronación de la reina Cristal Ariadna Balabarca Cedeño sí se llevará a cabo; sin embargo, todos los dineros y apoyos recaudados serán dirigidos a la ayuda solidaria. Por su parte, el Comité 10 de Noviembre de Gatuncillo de Colón aclaró que “esta decisión no obliga a los empresarios que ya tienen eventos programados para esta fecha a suspenderlos”.

Las asociaciones esperan que los coclesanos, herreranos y chiricanos que viven en otras provincias se motiven a apoyar a sus comunidades cuando lo necesiten. La ruta partirá a las 4:00 a.m. desde Juan Díaz, en el parque Heliodoro Patiño, pasando por San Miguelito. Luego se incorporarán santeños de Arraiján y Capira.