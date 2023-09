Se aleja de Bruja Escarlata

ML | La actriz Elizabeth Olsen habló sobre por qué se está alejando de su papel de Marvel “Bruja Escarlata” y su deseo de diversificarse para asumir diferentes roles en este momento.

“Específicamente en los últimos cuatro años, mi producción ha sido Marvel”, dijo Elizabeth a The Times of London, a través de Variety. Ella continuó diciendo: “No quiero... no es que no quiera que me asocien solo como este personaje. Pero realmente siento que necesito reconstruir otras partes para mantener el equilibrio. Tengo muchas ganas de hacer películas ahora mismo. Y espero que algunos de ellos se unan de la manera que creo que pueden hacerlo”, sostuvo.

Además, la estrella comentó que “sí, eso es algo que necesito. Solo necesito otros personajes en mi vida. No hay longevidad en un personaje”, explicó Elizabeth.

La actriz añadió que obtiene “satisfacción con la variación” de los roles en su carrera y hasta dio algunos consejos a las futuras estrellas de cine.