Se apaga la voz del “Látigo de Valle Rico”

ML | El folclor nacional se viste de luto tras el fallecimiento de Miguelito Cano, el recordado trovador conocido artísticamente como “El Látigo de Valle Rico”. A lo largo de su destacada trayectoria, Cano recorrió innumerables escenarios y cantaderas, dejando una huella imborrable como un digno representante de nuestras tradiciones y nuestra identidad cultural.

Más allá de su talento, especialistas y colegas lo recuerdan como un verdadero caballero sobre la tarima, caracterizado por la elegancia y el alto nivel de sus rimas. Su legado perdurará no solo en su obra, sino también en las nuevas generaciones de trovadores, a quienes guio con un profundo compromiso a través de la enseñanza y la difusión de la décima.