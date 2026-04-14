Se corona en cierre del IFF

La 14.ª edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) concluyó con una emotiva ceremonia en el Teatro Nacional. Durante la gala, el cineasta panameño Abner Benaim se alzó con el Premio del Público por su obra Paraíso Tropical, mientras que el nuevo galardón a Mejor Documental fue otorgado a Put Your Soul on Your Hand and Walk, de Sepideh Farsi. La velada cerró con la proyección de Milly: Reina del Merengue, una historia de resiliencia que, en palabras de su protagonista Sandy Hernández, conecta con el “fuego caribeño” que une a República Dominicana y Panamá.

Pituka Ortega Heilbron, presidenta de la Fundación IFF Panamá, comparó la misión del festival con el mito de Prometeo, destacando la entrega de historias que transforman al espectador. “IFF Panamá siente como Prometeo... impulsada por la misma convicción de que hay algo que vale la pena entregar al mundo, la selección de nuestra decimocuarta edición generó un fuego que no quemó, sino que alumbró”, afirmó Ortega. Asimismo, se reconoció el impacto de iniciativas como Documental Panamá, premiando proyectos locales como El Arrabal, ¡Que suenen los timbales! y San Antonio, que fortalecen la memoria colectiva del país.