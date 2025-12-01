Se inicia Ruta Navideña en el Parque Omar

<span class="mln_uppercase_mln">M.Salomón |</span> Del 1 al 7 de diciembre, la Ruta Navideña dará inicio a la temporada con un programa repleto de actividades pensadas para disfrutar en familia en el Parque Omar. Desde el primer día, el público podrá recorrer el Mercadito Navideño y presenciar la tradicional encendida del arbolito, acompañada de villancicos y el show especial 'La Estrella Fugaz' a las 6:00 p.m.A lo largo de la semana, la agenda incluirá presentaciones en el anfiteatro, la Fonda de Santa, cine al aire libre con clásicos navideños, y un parque de inflables que estará disponible durante el fin de semana. Las familias también podrán disfrutar de experiencias permanentes como la Villa Navideña y la Ruta de la Estrella, que estarán abiertas todos los días.De viernes a domingo, Santa hará su recorrido a partir de las 4:00 p.m., uno de los momentos más esperados por los niños. Por la afluencia habitual de estas actividades, se recomienda usar transporte público.La Ruta Navideña promete una semana cargada de luces, música y tradición para arrancar diciembre con todo el espíritu festivo.