Las cartas están echadas, tras celebrarse la gala preliminar de Miss Universo 2026, la representante de Panamá, Gabriela Lineth González, acaparó miradas durante sus tres presentaciones: traje nacional, vestido de baño y vestido de gala.

La primera aparición de la panameña fue en la competencia de traje nacional, donde presentó “Diosa Panamá: El oro verde”, una creación del diseñador panameño César Pinilla, inspirada en elementos representativos de la identidad nacional.

Posteriormente, González hizo su salida en traje de baño, segmento en el que destacó por su porte, seguridad y presencia escénica. Con sus 1.82 metros de estatura, la representante panameña logró llamar la atención de los seguidores y expertos del mundo de los concursos de belleza, quienes resaltaron su desempeño sobre el escenario.

La velada culminó con la competencia de vestido de gala. Para esta presentación, Gabriela lució un sofisticado diseño en tono fucsia, con una silueta elegante, detalles delicados y una larga cola. La pieza fue confeccionada por la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar, quien ha vestido a importantes figuras del espectáculo y a reinas de belleza, entre ellas la ex Miss Universo Sheynnis Palacios.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la apuesta por un diseño de estética clásica, alejado de los abundantes destellos y brillos que predominaron en otros atuendos de la noche. Esta elección también generó comentarios entre los conocedores de los certámenes de belleza.

La participación de Gabriela González mantiene viva la esperanza de que Panamá regrese a la etapa semifinal del Miss Universo. Desde la clasificación de Brenda Smith en 2021, el país no ha logrado avanzar nuevamente a esta instancia del certamen.

La gran noche de Miss Universo 2026 se celebrará este martes 24 de noviembre, cuando se anunciarán las 30 candidatas que avanzarán a la siguiente etapa de la competencia y continuarán en la disputa por la anhelada corona universal.