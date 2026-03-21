Shakira hace historia: anuncia residencia europea en Madrid con un estadio construido en su honor

Tras ocho años de espera desde su última gira mundial, la cantante colombiana Shakira anunció su regreso triunfal a Europa con una residencia histórica de tres noches en España.

Como parte de su fenómeno global “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la colombiana se presentará los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Estadio Shakira de Madrid. Este recinto, diseñado específicamente para esta ocasión, marca un hito en la industria del entretenimiento al introducir por primera vez en España el formato de residencia artística internacional a gran escala, consolidando a la capital española como el epicentro de la música latina en el continente.

La producción, a cargo de Live Nation España, se llevará a cabo en un espectacular recinto temporal integrado en el espacio Iberdrola Music, con capacidad para más de 50 mil fans por noche.

El innovador diseño arquitectónico corre por cuenta del reconocido estudio Bjarke Ingels Group (BIG), lo que garantiza una visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium.

Más allá de la música, la residencia ha sido concebida como un destino cultural integral bajo el nombre “Es Latina”. Curada personalmente por Shakira, esta iniciativa convertirá el espacio en un vibrante centro de actividades que incluirá cine, gastronomía, literatura, exposiciones y talleres.

El objetivo es celebrar a la “Nación Latina” como una comunidad transnacional unida por el ritmo, la resiliencia y la alegría, destacando a Madrid como un escenario global para voces diversas. Con esta propuesta, Shakira no solo marca su regreso a los escenarios europeos, sino que redefine el concepto de espectáculo en vivo, transformando tres noches de concierto en un legado cultural imborrable.