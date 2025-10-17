Silvestre Dangond y Sebastián Yatra lanzan “Una Vaina Bien”

El cantautor colombiano Silvestre Dangond lanza “Una Vaina Bien”, una vibrante fusión de vallenato y pop junto a Sebastián Yatra, que celebra los amores intensos con una letra sencilla y profundamente emotiva.

“Una Vaina Bien” es una canción luminosa, contagiosa y llena de buena vibra. La poderosa y apasionada voz de Silvestre se entrelaza con el tono cálido y melódico de Yatra, logrando una fusión única entre el vallenato moderno y el pop romántico. El resultado es un tema que apela al amor profundo, al sentimiento puro y a la alegría de compartir ese amor soñado.

El tema fue escrito por Silvestre Dangond, Sebastián Yatra, Manuel Lara, Carlos Humberto Domínguez (“Kemzo”) y Andrés Castro, quien también participó en la producción.

“Me encantó poder compartir esta canción con Sebas. Desde que la escuchamos por primera vez, sentimos que tenía algo muy especial. Su energía, su voz y su forma de interpretar le dieron un toque diferente, muy fresco, y juntos logramos algo que me hace sentir feliz y orgulloso: una canción para celebrar el amor con alegría.”

El video musical de “Una Vaina Bien” es el complemento perfecto para esta historia. Grabado entre los campos de lavanda y los paisajes dorados de Brihuega, a las afueras de Madrid, el clip captura la magia, el color y la sensación de libertad que transmite la canción.

Dirigido y producido por Mambo Films, el video envuelve al espectador en un ambiente romántico y natural, donde la complicidad entre Silvestre y Yatra brilla con autenticidad.

Con “Una Vaina Bien”, Silvestre Dangond y Sebastián Yatra reafirman su conexión con el público, uniendo generaciones y estilos a través de una propuesta moderna, romántica y auténticamente colombiana.