“Solo espero que seas tú”, lo nuevo de Ana Elisa Miranda

La cantautora panameña Ana Elisa Miranda lanzó este sábado, 28 de octubre, su nueva canción “Solo espero que seas tú”, el segundo corte de su próximo EP “Ninfa de un cuarto de hotel”.

Este disco fue trabajado en Panamá por el productor Dominique Moreno y en Guadalajara, México, por el también productor Sebastián Coloma.

“Para mí ha sido un trabajo en equipo, una experiencia increíble. Tanto las letras como la música las compuse hace unos años, y hasta ahora he tenido la oportunidad de compartirlas; eso es una bendición y es que en el camino he recibido mucho apoyo de familiares, amigos y colegas de la industria creativa de Panamá”, comentó la exparticipante de Canta Conmigo.

“Ninfa de un cuarto de hotel” es un nuevo punto de partida para Miranda, pues a, diferencia de trabajos pasados, conllevó mucha más producción e instrumentalización.

“Este EP es un poco más pop, el objetivo es que sonara a ese pop en español del 2000 tipo Shakira y Julieta Venegas; la intensión era regresar a ese sonido con el que mi generación creció y fue muy exitoso, además me gusta mucho...”, expresó la artista.

Aunque diferente, agregó, este producto mantiene su esencia y sello personal en la lírica. “Para mí la poesía dentro de mi música es algo muy importante y suelo ser bastante perfeccionista con eso. Me gusta cuando la gente no solo me escribe para decirme ‘Me gusta tu música’, sino también ‘La analicé, me hizo llorar y pensar en esto’... Creo que ese factor me identifica”.

“Ninfa de un cuarto de hotel” se completará en las próximas semanas, con el debut de otras tres canciones mediante plataformas digitales.

Ana Elisa Miranda dijo que prevé realizar algunos shows para promoción de este EP en el 2024.