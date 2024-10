Springsteen dice que Trump quiere ser un "tirano" en un mitin de Harris con Obama

Ella "se presenta para ser la 47ª presidenta", él para ser "un tirano", dijo el roquero Bruce Springsteen sobre Kamala Harris y Donald Trump antes del primer mitin de la vicepresidenta y Barack Obama en Georgia.

La vicepresidenta demócrata lo apuesta todo a una carta. Lo que está en juego en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, según ella, es la defensa de la democracia frente a su rival, el expresidente republicano Donald Trump, a quien considera "cada vez más desquiciado" e interesado en un "poder sin control".

No lo tiene fácil. Sigue empatada en los sondeos con él, dentro de los márgenes de error, en particular dentro de los siete estados clave que podrían decidir el resultado.

La candidata demócrata de 60 años afirma que Trump "trama venganza y represalias" contra sus enemigos políticos.

- "En segundos" -

En una entrevista radiofónica Trump anunció que, si es elegido, despedirá al fiscal especial que supervisa sus problemas judiciales en "segundos".

Esta tarde, Harris comparte escenario por primera vez con el expresidente Barack Obama, quien ya ha sudado la camiseta en solitario durante los últimos días para que ella se convierta en la primera mujer al frente del país.

El mitin comenzó con la actuación de Springsteen, apodado "El Jefe", cuyos himnos a la lucha de la clase trabajadora lo han convertido en uno de los artistas más populares del país.

"Se presenta para ser la 47ª presidenta de Estados Unidos. Donald Trump se presenta para ser un tirano estadounidense", dijo Springsteen, que interpretó tres canciones para una multitud enfervorizada en Atlanta.

"Él no entiende este país, su historia o lo que significa ser profundamente estadounidense, y por eso, el 5 de noviembre, voy a votar por Kamala Harris y Tim Waltz", su compañero de fórmula, añadió.

Esta semana Harris insiste más que nunca en que Trump no ha aceptado su derrota electoral en 2020 frente a Joe Biden ni ha dado garantías de que vaya a reconocer los resultados dentro de 12 días.

El martes, la exfiscal pronunciará "un alegato final" contra Trump en Washington, en el lugar donde el expresidente arengó a sus simpatizantes antes de que atacaran el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento por evitar certificar la victoria de Biden.

Trump, que llama "estúpida" a Harris y califica a Obama de "verdadero idiota", dio un mitin a Arizona, en el suroeste del país.

Este estado es uno de los siete decisivos junto con Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Nevada.

El candidato de 78 años se explayó sobre la migración ilegal, de la que culpó a Harris en términos durísimos.

- "Cubo de la basura" -

"Kamala Harris ha orquestado la traición más atroz (...) ha erradicado nuestra frontera soberana, y ha desatado un ejército de bandas de migrantes que están librando una campaña de violencia y terror contra nuestros ciudadanos", dijo.

"Ninguna persona que sea responsable de tanto derramamiento de sangre y muerte en nuestro territorio puede ser autorizada a convertirse en presidenta de Estados Unidos", soltó.

Los migrantes "vienen de 181 países (...) somos un vertedero. Somos como un cubo de la basura para el mundo", afirmó a la muchedumbre. "Es la primera vez que digo cubo de la basura pero ¿saben qué? Es una descripción muy acertada".

Más tarde dará otro mitin en Las Vegas.

El magnate insiste en que deportará masivamente a los migrantes en situación irregular e invocará una ley de 1798 para acelerar las expulsiones de los miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13.

Fiel a su estilo, Trump dice lo que piensa sin importarle que se trate de aliados históricos de Estados Unidos.

En una entrevista radiofónica comparó a la UE con una "mini China" en materia comercial.

"No toman nuestros coches, no toman nuestros productos agrícolas, no toman nada", se quejó. "La UE es una mini China, pero no tan mini", añadió.