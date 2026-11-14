Steven Spielberg contó con el apoyo de muchísimos amigos en su homenajeado durante la gala benéfica de cine del MoMA

La leyenda de Hollywood Steven Spielberg fue homenajeado en una gala repleta de estrellas. El cineasta ganador del Óscar, de 79 años, fue homenajeado durante el evento «Film Benefit» de 2026 del Museo de Arte Moderno (MoMA), presentado por Chanel, celebrado el jueves (12 de noviembre) en la ciudad de Nueva York.

Entre los famosos que asistieron se encontraban Drew Barrymore, Emily Blunt y John Krasinski, Michelle Pfeiffer y Michelle Williams.

“Vaya, Steven Spielberg. El solo nombre evoca asombro, aventura, suspenso, emoción; la expectativa de ir al cine sabiendo que vas a experimentar algo extraordinario”, comentó Tom Cruise, de 64 años, según declaraciones recogidas por la CNN.

En su discurso de agradecimiento, Spielberg dijo que no habría podido alcanzar todo su éxito sin la ayuda de los demás.

“Aunque esta noche sea yo quien aparece aquí, agradecido y bien vestido, me parece inapropiado estar solo”, señaló. “Hacer cine es colaborar; y cuando se me destaca en una noche como esta, recuerdo que nunca he estado solo en un set, en una localización ni en un plató”.

“En cada una de mis grandes producciones, cuento con el respaldo de tantas personas como las que hay hoy aquí, en esta sala”, continuó el cineasta. “Imaginen, por favor, que en realidad estoy aquí de pie junto a cada una de las personas que me han ayudado a llegar a este punto de mi carrera; empezando por los guionistas, los actores y los productores... Hacer cine consiste en tomar decisiones, y nunca he tomado muchas decisiones por mi cuenta; salvo, quizá, qué comer en la mesa de catering. Eso es prácticamente todo”.