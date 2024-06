¡Súper papás panameños!

Durante la vida los padres son esa voz firme, pero amorosa, que impulsa a ir tras los sueños, es por esto que hoy celebramos a los que con esmero y, pese a obstáculos, han logrado sacar adelante a sus pequeños.

En el ámbito del espectáculo y la comunicación destaca Orman Innis, papá de la integrante del grupo “Las hijas del jazz” Kristhine Innis.

Él reconocido locutor cuenta que su conexión siempre ha sido muy fuerte, pero tomó una nueva dimensión cuando la mamá de la artista falleció de cáncer, hace dos años. “Fue un tema muy fuerte y, claro, aún más para mi hija porque no lo esperábamos. Estamos solos en casa, pero no nos cuesta porque mi hija es de buscarme para hablar; eso es algo que yo he cultivado desde que ella estaba en el vientre. Así la he ayudado a sobrellevar la pérdida”.

Para el periodista y autor Fígaro Ábrego, quien ha sido papá soltero, la recompensa de un trayecto retador es ver a su querida Britannia convertida en una mujer con valores, que entiende la complejidad de la vida.

Comenta que: “La crío desde los seis años y ahora tiene 19. Mi estrategia como padre fue hablarle claro, sin tabúes y con respeto. Por ejemplo, desde el inicio le expliqué que, aunque mi relación con su madre fracasó, es importante su familia”.

El fotógrafo Boris Perea, reconocido en el mundo del periodismo, es otro que ha sacado adelante a su primogénito solo. En la actualidad, el joven es mecánico de aviones y deportista. “El reto más grande es tratar de llenar ese espacio que es imposible de llenar, ese lado materno; hay interrogantes que uno no sabe cómo responder...”

Por su entrega y cariño, estos padres son ejemplos para otros que emprenden el camino de formar a los ciudadanos del mañana.