$!TalénPro: Experiencia transformadora

El concurso de Fundación Puertas Abiertas, TalénPro, llegará a su final este 22 de octubre, pero en sus participantes quedarán enseñanzas de por vida, así lo expresa la finalista en la categoría “Mejor canción 2023”, Amizaday Miranda, del Colegio Beatriz Miranda de Cabal, en Chiriquí.

“Ha significado algo muy profundo, ha cambiado mi manera de ver las cosas y me ha ayudado a quitarme los miedos para expresarme y dar mensajes positivos. Yo creo que TalénPro ha logrado que crezca nuestra parte espiritual”, sostiene.

Para Christopher Pinto, estudiante del Instituto Urracá y también finalista en la misma categoría, esto representa un sueño cumplido, en el que ha disfrutado cada segundo al lado de jóvenes con las mismas pasiones. “Es una aventura compaginar con personas de caracteres e ideas diferentes, pero lo hermoso de esta iniciativa es que nos enseñan a que aquí no se compite, sino que se comparte... TalénPro es la puerta que Dios me abrió para cumplir mi propósito; a todo joven que me lee, lo invito a participar; atrévanse”.

La categoría “Me intérprete 2023” tiene a Elisa Palacios, proveniente del Colegio IPT El Silencio, quien resalta la labor social de este 2023: la inclusión.

“Este año la intensión fue promover la inclusión de personas con capacidades especiales, desde los centros educativos. Todo nos ha llevado a ser empáticos, a pensar en la vida de seres en otras condiciones. Todos somos iguales.

TalénPro es proyecto de Fundación Puertas Abiertas, diseñado y dirigido por la artista Erika Ender. Su final será transmitida desde el Teatro Anayansi, en cadena nacional desde las 7:00 p.m., por las televisoras.