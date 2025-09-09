Tendrán una jornada de puertas abiertas

Para conmemorar los 28 años de historia del Museo del Canal Interoceánico de Panamá, la institución abrirá sus puertas de forma gratuita este 9 de septiembre, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Del departamento de comunicación destacaron que bajo el liderazgo de su directora ejecutiva, Ana Elizabeth González, el museo ha experimentado una notable transformación.

Las salas y narrativas han sido renovadas para incluir las voces de comunidades que históricamente habían sido olvidadas, como la afrodescendiente, los pueblos originarios, las mujeres y las víctimas de la dictadura e invasión de 1989. Además, se han incorporado espacios interactivos y programas educativos, convirtiendo al museo en un verdadero laboratorio cultural y de participación ciudadana, con una programación que va desde conferencias académicas hasta residencias artísticas.

Por otro lado, destacaron que su modelo innovador ha sido reconocido en foros internacionales de prestigio como la American Alliance of Museums y la Sorbona de París.