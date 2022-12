“The Banshees of Inisherin” favorita en los Globos de Oro con 8 nominaciones

La comedia irlandesa “The Banshees of Inisherin” encabeza con ocho nominaciones la carrera por los Globos de Oro, en tanto el film “Argentina, 1985” fue elegido para competir como mejor película de habla no inglesa, anunciaron el lunes los organizadores del premio.

Además de “The Banshees of Inisherin” (titulada “Los espíritus de la isla”, en Hispanoamérica, y “Almas en pena de Inisherin”, en España), la comedia fantástica “Everything Everywhere All at Once” obtuvo seis nominaciones, en tanto “Babylon”, sobre la Edad de Oro de Hollywood, y la profundamente personal “The Fabelmans”, de Steven Spielberg, se llevaron cinco cada una.