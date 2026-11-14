Tiffani Amber Thiessen habla abiertamente sobre su salud

La actriz estadounidense Tiffani Amber Thiessen habló abiertamente sobre su salud. Durante su participación en el episodio del (10 de noviembre) del podcast “Breaking Bad with Tom Papa”, la actriz de “Salvado por la campana”, de 52 años, reveló que necesita una operación de reemplazo de cadera tras haber sido diagnosticada con una afección dolorosa.

“Tengo que someterme a un reemplazo de cadera; así es”, compartió la estrella. “De joven fui bailarina, lo cual fue algo positivo, pero tengo un desgarro en el labrum; ese es uno de mis problemas. Luego, al buscar una segunda opinión, descubrí que también padezco displasia de cadera”.

“Jugamos [en familia]”, comentó Thiessen. “Mi médico no especificó que fuera por el pickleball, pero probablemente no ayude. No he podido jugar en las últimas semanas porque tengo la cadera muy mal”.

La intérprete señaló que suele jugar con su hijo, quien empezó a practicar este deporte hace menos de un año. “De hecho, ahora ya empieza a ganarme”, dijo, antes de recalcar: “pero es que tengo la cadera mal”.