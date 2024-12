Tim Allen habla efusivamente de la próxima película de “Toy Story”

Tim Allen ha comenzado a trabajar en la próxima entrega de la franquicia “Toy Story”. El actor de 71 años retomará su papel de voz de Buzz Lightyear para la quinta película, y recientemente reveló que tuvo su primera sesión de grabación de voz.

“Bueno, no sé qué se supone que debo decir. Sí, acabo de hacer la primera sesión de cinco horas para Buzz, probablemente hace una semana”, le dijo a Collider. “Es muy, muy extraño volver a esto. No puedo decirte nada”.

Luego, Tim se burló del guión y se aseguró de cerrar cualquier conversación de que otra película es solo una “obtención de efectivo”.

“Es una historia muy, muy inteligente. ¿Quieres hacer cinco de estos? Realmente no creo que se trate de dinero. Estoy seguro de que quieren que sea un éxito, pero no lo hicieron por eso”, dijo Tim. “Si no hubieran ideado un guión brillante, no lo habrían hecho y no nos habrían llamado a Tom y a mí [Hanks]. Es realmente inteligente. Fue realmente difícil conseguirlo, y luego, tal vez dos horas después, estaba haciendo Buzz”, aseguró.

“Para ser honesto, tengo mucha suerte de ser Buzz Lightyear. Será divertido”, continuó. “Creo que estamos a un año de distancia. He llegado al tercer acto. Haremos el tercer acto. Y luego regresaremos y lo limpiaremos. Y luego lo haré unas cinco veces más. Es una muy buena historia, muchachos. Es realmente bueno”.

En abril, se reveló que Toy Story 5 se estrenará en cines el 19 de junio de 2026.