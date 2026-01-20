TipiPop: Clásicos de hace 80 años con el “beat” del 2026

El TipiPop no es solo un disco, es una máquina del tiempo musical. Alberto Gaitán reveló que el corazón de este proyecto, trabajado junto a Carlos Vives y Emilio Estefan, es rescatar esas joyas que tienen hasta 80 años de historia y traerlas al sonido actual para que las nuevas generaciones las hagan suyas. 'El que no escuchó estas canciones y las escucha ahora en TikTok o Spotify, va a tratar de buscar la historia', explicó Gaitán, subrayando que el objetivo es que los jóvenes redescubran a leyendas como Osvaldo Ayala o Lucho De Sedas a través de un sonido fresco y global.Esta ambiciosa apuesta busca romper fronteras y convertir nuestra música en una verdadera marca país. Al fusionar el acordeón autóctono con ritmos pop y urbanos, los Gaitanes buscan que el extranjero no solo baile, sino que se interese por nuestra cultura: 'Queremos que este disco sirva para que la gente busque de dónde es el artista, qué comen aquí y cuáles son nuestras mejores playas'. Con colaboraciones inéditas como la de Erika Ender con Samy y Sandra Sandoval, el proyecto promete ser un puente entre el pasado glorioso de la cumbia y el futuro de los escenarios internacionales.Con el lanzamiento de 'La Yerbita', que une a Nando Boom con el acordeón de Lucho De Sedas y Osvaldo Ayala, el TipiPop demuestra que lo tradicional puede ser tendencia en pleno 2026.