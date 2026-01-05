Tommy Lee Jones ofrece sus primeras palabras tras la muerte de su hija

Tommy Lee Jones comenzó 2026 con un devastador acontecimiento, la muerte de su hija Victoria Kafka Jones de 34 años. La también actriz fue encontrada sin vida en la madrugada del Año Nuevo en un hotel de lujo de San Francisco.

De acuerdo a los informes a los cuales tuvo acceso la revista “People”, una llamada al 911 habría revelado una sobredosis, un «código 3 por sobredosis, cambio de color».

La revista especializada indicó que en casos de sobredosis, el «cambio de color» se refiere a la cianosis (niveles bajos de oxígeno en la sangre, a menudo relacionados con problemas cardíacos o pulmonares, según la Clínica Cleveland ), que causa una coloración azul o púrpura de la piel, los labios y las uñas La mujer era hija del afamado actor así como de su ex esposa Kimberlea Cloughley, quienes también comparten un hijo Austin Jones, de 43 años. Luego de días en silencio, la familia de la actriz ya ofreció sus primeras declaraciones. Las primeras declaraciones de Tommy Lee Jones

La familia ofreció sus primeras declaraciones publicadas por TMZ: «Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones», escribió la familia en un comunicado publicado por el portal TMZ la noche de este 2 de enero. Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles. Gracias”. La declaración está firmada por: La familia de Victoria Kafka Jones. Victoria tuvo varios problemas con la ley a lo largo de 2025. Fue arrestada en al menos dos ocasiones por delitos menores incluye posesión de sustancias ilegales y otras más que requerían receta médica. En todos se declaró inocente.