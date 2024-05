Tommy Real arremete contra imitador de “Yo me llamo”

El artista de regué romántico Tommy Real expresó en un comunicado su molestia contra su imitador del programa “Yo me llamo”, José García, por la utilización de su nombre artístico y obras sin autorización.

El intérprete de “Ingrata” exhortó a promotores y demás empresarios dedicados a la organización de eventos a abstenerse de contratar a García ya que, según él, este estaría vulnerando su derecho de autor.

“En vista de lo expuesto nos reservamos el derecho de interponer los recursos legales que consideremos necesarios para proteger nuestra propiedad intelectual”, expresó el artista en el documento circulado este sábado, 11 de mayo.

Por su parte, García dijo sentirse “triste” porque su objetivo era rescatar el género musical y la presencia de Tommy Real.

Reveló, además, que los problemas con el cantante comenzaron en medio de las producciones del otro programa de televisión de Medcom Da’Flow, pero fue él mismo quien insistió en que siguieran con su participación. “Me dijo que eso lo beneficiaba y como tonto decidí hacerlo”.

García rechazó recibir beneficios económicos por la imagen del artista.

Manifestó que: “No lucro de él, yo no vivo de la imitación. Tengo dos años ya después de Yo me llamo y he hecho seis eventos, y de esos dos los he hecho solo cobrando para la gasolina y lo demás han sido donaciones. Soy cantante profesional de salsa y lo que me molesta es que haya subido mi nombre diciendo que me da un ultimátum. Yo no uso su nombre, yo no hago tributos”.

Sin embargo, aceptó que sí canta las canciones si la gente lo pide o lo invita a cumpleaños porque “lo quieren mucho”.