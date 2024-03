$!Trabajadores sociales están inmersos en comunidades

Los trabajadores sociales, importantes en entidades gubernamentales y organizaciones, son claves en la dinámica para la ejecución de políticas públicas, pero aun así enfrentan diversos retos, conforme a Kenia Batista, presidenta de la Asociación de Trabajadores Sociales de Panamá.

“A veces no nos ven porque estamos de cara a las poblaciones y quizás, cuando se hacen los programas sociales, no se nos exalta, pero nosotros somos los ejecutores de esas políticas y los que estamos recorriendo el país sin importar el clima o las circunstancias, todo el año. Todo esto incluso en condiciones laborales que no son apropiadas”, precisó Batista.

En Panamá, como en otras partes del mundo, es el gobierno el mayor empleador de estos profesionales. Áreas comarcales y provincias centrales son los sitios donde se suele convocar a más cantidad de ellos.

Un punto positivo, agregó Batista, es que esta rama es protegida con leyes especiales; solo nacionales pueden ejercerla.

No obstante, el desempleo también hace mella en el rubro, dijo Batista. “Lo llamativo es que somos requeridos, porque algunos manifiestan que padecen agotamiento o problemas musculoesqueléticos, producto de que nuestra vida se hace también visitando regiones apartadas. No escapamos a ese fenómeno”.

La carrera de trabajo social, a nivel de licenciatura, es impartida en la Universidad de Panamá, Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología (UMECIT) y la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). En tanto, la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) ofrece especialidades para estos profesionales.

Por su parte, Lastenia González, vicepresidenta de la asociación, comentó que esta disciplina tiene en mayor porcentaje mujeres, que hombres.