Tracy Lastra impulsa la feria darienita regional

La Feria de Santa Fe de Darién celebrará su versión 27° del 5 al 9 de marzo y este año tiene como protagonista a su reina 2026, Tracy Sachel Lastra García, una joven darienita de 17 años que cursa duodécimo año en bachillerato en ciencias.

Lastra será la encargada de encabezar las actividades festivas y contará con sus carros alegóricos, vestidos para los recorridos tanto en la feria como en el culeco dominical, una de las innovaciones de esta edición.

Además, la celebración también tendrá su toque tradicional con un día especial en el que la feria se “empollerará”, resaltando las raíces típicas de la región. Su coronación se realizará el jueves 5 de marzo, a las 6:00 p.m.

El promotor de la feria, Max Morrell, destacó que esta edición busca proyectar una imagen distinta de Darién, resaltando el talento local, la producción agrícola y el emprendimiento de la región. Además de la exposición ganadera y equina, habrá Copa Distrital de Lazo, concurso de tambores, presentaciones folclóricas, conjuntos típicos y actividades bailables.

Con entradas accesibles de $3 adultos, $2 jubilados y $1 niños, el evento abre sus puertas a las 9:00 a.m.