Trae manual para guiar a padres en la era digital

Z.Emanuel | Con el objetivo de abordar los retos de la crianza en la era digital, la investigadora y especialista en protección infantil Dra. Gairimar Cano presenta en la Feria Internacional del Libro de Panamá su obra “Cuando las pantallas invaden nuestras familias”.

La obra parte de la urgencia de alfabetizar digitalmente a padres y educadores frente al uso masivo de dispositivos en el hogar.

“Se han convertido en la anestesia de la crianza, porque todos creemos que con darles el teléfono los calmamos, pero organismos como Unicef advierten que tenemos a la primera generación que está involucionando cognitivamente debido a esta hiperconexión”, advirtió la autora durante la entrevista. La presentación de su obra será el 26 de agosto, a las 6:00 p.m., en Casa Catedral y el 28 en la Feria del Libro.

Por otro lado, la experta enfatizó que los mayores riesgos surgen cuando los propios adultos carecen de autorregulación y desconocen las dinámicas o peligros del entorno virtual. Cano explicó que el libro funciona como un manual de supervivencia dividido en 16 capítulos con plantillas descargables por código QR para fijar acuerdos y límites en casa.

“Si nosotros desconocemos los riesgos, nuestros hijos quedan vulnerables a depredadores o a tendencias de validación digital que generan ansiedad y depresión. No se trata de vandalizar la tecnología, sino de hacer un uso consciente de ella”, señaló.

En el ámbito legal e institucional, la investigadora abogó por actualizar los marcos normativos para tipificar figuras como el grooming, el acoso digital y la sobreexposición de menores creadores de contenido o kid influencers. Como primer paso práctico para las familias, recomendó realizar un proceso de autoevaluación sobre el tiempo en pantalla y rescatar dinámicas cotidianas sin dispositivos.

“Para que un niño suelte la pantalla necesitamos generarle actividades que le aporten la misma dopamina; invito a hacer pausas cotidianas de 20 minutos para volver a la vieja escuela con juegos y conversaciones que atesoren momentos reales”, concluyó.