Travis Scott y Rauw Alejandro en la banda sonora de "GTA VI"

Estrellas como el rapero Travis Scott, el reguetonero Rauw Alejandro o los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso forman parte de la banda sonora del videojuego "Grand Theft Auto VI", anunció el jueves Rockstar Games.

Disponible el 19 de noviembre, el mismo día del lanzamiento de la esperada nueva entrega del juego, la banda sonora tendrá 34 temas inéditos, de los cuales seis ya están disponibles en las plataformas de streaming, precisó la empresa estadounidense.

Entre ellos figuran "RHYNO" del rapero estadounidense Travis Scott, "Macacoa 2000" del puertorriqueño Rauw Alejandro, "Bright Lights, Big City" del guitarrista de los Rolling Stones Keith Richards y "Sexy Magic", del dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso junto a otros artistas.

"GTA VI" es uno de los juegos más esperados de los últimos tiempos. Sus seguidores llevan más de una década atentos a todas las informaciones sobre este título, que sigue a la quinta entrega de la saga, el segundo juego más vendido de la historia de la industria.

A finales de agosto, Rockstar difundió en primicia en Netflix un adelanto de su novedad, en un video de 26 minutos donde se mostraron varios personajes y escenas en Vice City, la ciudad inspirada en Miami donde se desarrolla el juego.