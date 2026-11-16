Trueno logra su tercer Latin Grammy consecutivo por “Gil” junto a Milo J

El fenómeno del hip-hop argentino Trueno, celebró su tercer triunfo consecutivo en la ceremonia de los Latin Grammy realizada el pasado fin de semana en esta ciudad, al imponerse en la categoría de Mejor Interpretación Urbana por “Gil”, su colaboración con Milo J.

Con esta victoria, Trueno suma tres años consecutivos de reconocimientos por parte de La Academia Latina de la Grabación. En 2024 recibió su primer Latin Grammy por “Tranky Funky ” en la categoría Mejor Fusión/Interpretación Urbana, seguido en 2025 por Mejor Canción de Rap/Hip Hop por “Fresh”.

Este año, vuelve a triunfar en la categoría de Mejor Interpretación Urbana, consolidando su trayectoria como una de las figuras más destacadas del hip-hop latino.

El rapero también tuvo una participación destacada en la Gala de la Persona del Año en honor a Daddy Yankee, formando parte de dos sets durante el concierto tributo.

El artista bonarense interpretó, junto a Tito El Bambino, Jowell & Randy y Feid, la legendaria “Gasolina”. Más tarde, regresó al escenario para “Talento de barrio” y “Somos de calle” junto a Ryan Castro, J Noa y Paulo Londra. Trueno continúa recorriendo el mundo con su gira “TURR4ZO World Tour”, que la próxima semana llega a México, con presentaciones en ciudades como Puebla, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

La gira continuará durante diciembre, con nuevas fechas por anunciar para 2027.