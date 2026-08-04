Un concierto para celebrar los videojuegos y su música

“Videogame Music Goes Metal” se presenta como una experiencia para toda la familia enfocada en ofrecer esas melodías de las grandes franquicias de videojuegos que nos han emocionado por años.

La banda G.L.I.T.C.H. será la encargada de poner a sonar los altavoces al interpretar, en versión rock metal, más de 35 canciones icónicas de videojuegos.

A parte del concierto, se realizará una mini feria (mercadito geek) de artículos coleccionables, karaoke, también habrá un espacio para podrá interactuar con varios videojuegos, actividad de trivias en tarima, con premios; comidas y bebidas para todos los gustos.

Christian León, uno de los organizadores del evento, señaló que “ya hemos hecho este tipo de experiencia, pero en otros formatos: Convenciones que se llaman ‘Glitch Fest’, y este año hicimos uno que se llamó de ‘The Legend of Zelda Goes Metal’ [en marzo], con un concepto parecido al evento que estamos promocionado ahora, pero toda la música que tocamos fue de The Legend of Zelda, celebrando los 40 años aniversario de esa franquicia”.

Añadió que “¿Por qué tocamos música de videojuegos? Porque nadie lo hace. Como fan de los videojuegos, queríamos escuchar nuestras canciones de videojuegos favoritas en rock metal, pero nadie lo hace, así que nos dijimos: vamos a hacerlo nosotros”.

Se espera la asistencia de unas 400 personas. Menores de seis años entran gratis.

La cita está prevista en el One Club del Hotel Sortis (Obarrio, Ciudad de Panamá), el próximo domingo 16 de agosto. Las puertas estarán abiertas desde las 4:00 p.m., y el concierto arranca a las 6:30 p.m. Las entradas se comercializan a través del 6070-7705. Más detalles en la cuenta de Instagram: @glitch_band