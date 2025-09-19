$!Un grito de justicia en exposición por Kai Liah

El artista plástico y rector de la universidad del Arte Ganexa, Ricaurte Martínez Robles presentará el próximo 24 de septiembre, a las 7:00 p.m., en la Casa Club del Parque Omar, su exposición pictórica “Desaparecida: La Fuerza del amor”, una muestra cargada de sentimiento y denuncia social, que refleja en 17 obras la dolorosa experiencia de la sustracción de su nieta, Kai Liah Martínez Campos.

La exposición, explica el autor, no busca fines comerciales, sino convertirse en un mensaje a la conciencia y un llamado de atención a las autoridades panameñas y costarricenses sobre el drama que atraviesa su familia y el de muchos otros niños que sufren situaciones similares.

“En Costa Rica esta noticia fue conocida varias veces en distintos momentos, hubo una lucha legal que se ganó en todas las instancias, incluso en la Corte Suprema y la Corte Constitucional. Sin embargo, de forma arbitraria se entregó a la niña a la madre, y volvió a desaparecer. Han pasado seis meses y no sabemos dónde está”, relató Martínez a Metro Libre.

Para el pintor, el arte se convierte en un medio de visibilizar un drama familiar que trasciende lo personal. “Es una denuncia, pero también un mensaje de amor y esperanza. Mi nieta está en Costa Rica, de eso estamos seguros, y confío en que podemos recuperarla”, expresó.

Además, Martínez señaló que está escribiendo un libro de más de 300 páginas sobre la historia completa de su nieta, en el que decidió llevar escenas clave que se podrán conocer escaneando un código QR que será presentado durante la exposición.