Un largometraje rumano y un corto de la española Elena López Riera reciben la Palma Queer en Cannes

La película rumana “Three kilometres to the end of the world” de Emanuel Parvu, en competición por la Palma de Oro, y el corto “Las novias del sur” de la española Elena López Riera, ganaron la Palma Queer a las mejores obras de temática LGTB este viernes en Cannes.

La cinta de Parvu narra el despertar de un adolescente homosexual en una aislada y conservadora aldea de pescadores.

“Las novias del sur” es una colección de testimonios de mujeres mayores que hablan del día de su boda y sus relaciones íntimas cuando eran jóvenes.

La directora, que ya estuvo en Cannes hace dos años con “El agua”, explicó a la AFP que este tema la tiene obsesionada desde hace dos décadas, sobre todo las imágenes antiguas de mujeres a punto de casarse.

Estas fotografías “cristalizan” el último día de la vida de estas mujeres “en el que iban a dejar de ser vírgenes”, explicó.

Por su parte Parvu, de 45 años, quiso con su película “encarnar la sociedad rumana, con la iglesia y su cura, la ley y su policía y la familia”, explicó a la AFP.

El jurado de la Palma Queer, sección independiente del Festival de Cannes, estaba presidido por el director Lukas Dhont (“Close”).