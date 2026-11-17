La comedia teatral “Matrimonio a la Pedrá” presenta una historia de amor, humor y tradiciones panameñas a través del regreso de Antonio a su pueblo natal, 15 años después de haberse marchado a Nueva York.

Daniel Márquez, reconocido actor, director, dramaturgo, escritor y productor panameño, explicó que la historia comienza cuando Antonio regresa convertido en un hombre completamente diferente, arrogante y convencido de que es superior a quienes permanecieron en el pueblo. Su actitud sorprende a sus padres, Lupita y Rogelio, quienes han conservado la humildad, mientras que su amigo de infancia, Miguel, se siente decepcionado por la persona en la que se ha convertido Ávila y Raissa Velásquez.

“La situación también afecta a Marielita, su antiguo amor, quien permaneció esperándolo durante 15 años con la ilusión de casarse con él a su regreso. Sin embargo, descubre que el hombre que volvió no es el mismo del que se enamoró”, destacó.

Márquez detalló que el público encontrará una comedia fresca, de situaciones cotidianas y humor blanco, sin dobles sentidos y apta para toda la familia. Además, señaló que la producción busca representar elementos tradicionales de la campiña panameña mediante la escenografía, el vestuario y los diálogos, aportando identidad cultural a la historia.

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Daniel Márquez, Janett Vásquez, Teresa Díaz, Paul Pérez, Edwin Ávila y Raissa Velásquez.