Un tributo al pensamiento diferente

La agrupación musical panameña Tiburón Amarillo lanzó su nuevo sencillo “El Loco”, propuesta que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de streaming.

El tema relata la historia de un joven del campo que, sin perder el orgullo por sus raíces, decide trazar su propio destino a través del arte, la música y la filosofía. Más allá de retratar una rebeldía convencional, la composición propone una profunda reflexión sobre el pensamiento crítico, la búsqueda de la identidad y la libertad de elegir la vocación.

El tema fue producido en Costa Rica como parte de una estrategia del grupo para proyectar su música a nivel regional y consolidar un rock auténtico con sello local.

La banda busca conectar con aquellas personas que desafían las expectativas sociales y encuentran inspiración en la creación artística.

“‘El Loco’ habla de esas personas que muchas veces son llamadas locas simplemente por pensar diferente. Es un homenaje a quienes se atreven a seguir su curiosidad, a expresarse libremente y a construir su propio camino sin renunciar a sus raíces”, manifestó la agrupación sobre el trasfondo de la canción.