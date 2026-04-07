Un viaje de aventuras

La magia, la fantasía y los personajes más queridos del universo infantil se dan cita en una nueva propuesta teatral pensada para toda la familia. Se trata de “La Noche de los Deseos Mágicos”, un espectáculo que invita a grandes y chicos a sumergirse en una historia llena de aventuras y sorpresas.

“La obra cuenta la historia de una niña que se queda en casa de sus abuelos y en una noche cualquiera, decide salir al patio, donde encuentra un misterioso collar con una piedra preciosa. Al colocárselo, aparece un hada madrina que la transporta a un mundo mágico donde conoce a personajes clásicos que han marcado generaciones”, destacó el director y creador Carlos Quintana.

En escena habrá un elenco de 15 actores que dan vida a figuras icónicas como Olaf, Elsa, Mirabel Madrigal, Spider-Man y Buzz Lightyear, entre otros, en una propuesta cargada de música, efectos especiales y mucha fantasía.