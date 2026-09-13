Una estrella de ABBA canta versión de “Mamma Mia” para una candidata sueca

El compositor del legendario grupo de pop sueco ABBA reinventó el éxito “Mamma Mia” para apoyar a Magdalena Andersson, una candidata de izquierda a las elecciones de este domingo

“¿Por qué no venir a tocar para Magdalena?”, dijo Benny Andersson desde un piano instalado en la sede del Partido Socialdemócrata, horas después de que se abrieran las urnas.

El músico de 79 años comenzó entonces a tocar la melodía de la famosa canción mientras los simpatizantes se reunían en el centro de Estocolmo.

“¡Mag-da-le-na!”, cantó la multitud al unísono, para deleite de Andersson, líder de los socialdemócratas, un partido de oposición con opciones de gobernar.

Suecia celebra este domingo unas elecciones muy reñidas que antes de la recta final de la campaña, los socialdemócratas aparecían en posición de ventaja y en condiciones para recuperar el poder.

Sin embargo, las últimas encuestas mostraron un avance de las formaciones conservadoras, lo que podría permitir que la ultraderecha entre por primera vez como socio de la coalición de Gobierno.